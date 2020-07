Protagonista de 365 días confiesa si la película tuvo escenas de sexo real

La película erótica, de origen polaco, es una de la más vista de la plataforma de streaming en Colombia y no ha parado de recibir críticas por su contenido sexual y opiniones en donde aseguran que romantiza los abusos.

Pero la duda que ha despertado en los internautas es ¿qué tan auténticas con las escenas de sexo, son reales o no? Para eso Michele Morrone, quien le da vida a Massimo, protagonista de del film, respondió.

"Parece real, porque somos buenos actores. No era real. Sé que mucha gente me escribe diciendo "¡Dios mío, es real! Pero no, no lo era”, dijo el actor italiano en un Instagram Live.

Esto lo compartió Michele con sus seguidores pese a que Bartek Cierlica, director de fotografía de ‘365 días’, contó en Variety que estas escenas no eran reales y explicó cómo lo logaron.

"Quisimos que la cámara fuese lo más invisible posible para que los actores se dejasen llevar y así las tomas fuesen naturales y lo más largas posibles. Creamos una atmósfera de intimidad, redujimos el equipo en el set a lo mínimo para ello", detalló Cierlica.

