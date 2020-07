Silvestre Dangond aclaró sobre supuesto regalo de $800 millones que le dio a su hijo

Silvestre Dangond respondió a la polémica que se desató en redes por el supuesto carro de $800 millones que le compró a su hijo.

Una seguidora, preguntó en un video que publicó el cantante, si era cierto que le compró un lujoso carro a su hijo mayor, Silvestre le respondió que no creyeran en la información que había en páginas falsas, “¡sigan creyendo en las páginas falsas! Por eso es que estamos como estamos, la gente vive llena de noticias falsas juzgando por todo lo que ven”.

Además, Dangond aclaró que si tuviera la plata tampoco compraría un carro de ese precio, y que su hijo se debe ganar las cosas con sacrificio, así como le tocó a él, “ni si tuviera cómo comprarlo lo hiciera, él tiene que crecer y ganarse las cosas, trabajarlas cómo lo hice yo. Nada en la vida es gratis todo tiene un sacrificio, en estos tiempos pa’ que comprar carro, si ni a la calle se puede salir”.

Los usuarios de la red social apoyaron la respuesta del cantante. “así es que crían los hijos con valores y sacrificio”, “totalmente de acuerdo contigo en estos tiempos no hay que ponerle a los hijos las cosas en las manos que lo trabajen... besos pa' ti”, “me encantó tu respuesta, pero no jodaaaaa la gente si es atrevida a preguntar unas vainas”, “esas son palabras muy sabías que un padre le enseña a sus hijos, ya que el hecho de que los padres tengan como no quiere decir le colocarán todo a sus hijos de bandeja de plata”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los seguidores.