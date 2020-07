Greeicy Rendón preocupa a sus seguidores con un video en la clínica

Los seguidores de la cantante caleña se preocuparon cuando vieron que Greeicy Rendón publicó un video donde se ve acostada en una camilla diciendo cosas sin sentido alguno.

Acompañado del video, Greeicy compartió un mensaje de tranquilidad para sus seguidores donde explicó que se trató de un procedimiento médico donde tuvieron que anestesiarla.

“Tranquilos, justo hoy tenía que hacerme un chequeo importante en el colon y me anestesiaron. La verdad no me acuerdo de nada de esto, pero Mike Bahía me grabó”, escribió en la publicación en donde, además, promocionó su reciente canción, ‘Los Consejos’.