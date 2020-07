¡Al natural! Paola Jara se muestra sin una gota de maquillaje

Paola Jara publicó un video en sus historias de Instagram, mostrando su rostro al natural y sin una gota de maquillaje. “Terminé de entrenar y aquí estoy, sin filtros, sin maquillaje, sin luces, sin nada”, dijo la cantante.

También resaltó las pecas y lunares que tiene en su rostro, “hay unas pecas y lunares que obviamente no se me van a quitar con nada, pero hay otras que sí me han mejorado muchísimo”.

Por otro lado, la artista respondió a las críticas que ha recibido por subir sus fotos editadas y con mucho maquillaje, “así estoy, sin nada, para las que están atacadas que porque no muestro mi piel […] Y por supuesto que cambio, yo creo que todas cambiamos con maquillaje y sin maquillaje”.

Finalmente, manifestó que le encanta verse con maquillaje, pero también sin él, y que cuando puede está a lo natural, “amo el maquillaje, me gusta, pero también me gusto así, sin él, me encanta estar así. De hecho, casi toda la semana si no tengo cosas de trabajo que hacer, me la paso así”.