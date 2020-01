¡Qué beso! Por primera vez Pipe Bueno y Luisa Fernanda W publican una foto besándose

Luego de que cada vez se hicieran más fuertes lo rumores de una relación entre Pipe Bueno y Luisa Fernanda W y que incluso, ninguno de los desminitera lo que se decía, ambos publicaron una imagen en sus respectivas cuentas de Instagram, en la que se dan un beso.

En la foto, se ve a los famosos junto a varios amigos a bordo de un yate en Cartagena, mientras que Pipe y Luisa Fernanda se dan un apasionado beso frente a la cámara.

Es importante destacar que todavía ninguno de los dos ha confirmado de manera explícita que tengan una relación. Hace poco la influenciadora tocó el tema en un Instagram Live y afirmó que "la gente quería que saliera a hablar del tema cuando yo aún no tenía nada con nadie. El hecho de que me hubiera besado con él (Pipe) no implicaba que debía salir a decir que ya éramos novios, pues en ese momento no pasaba eso. Ahorita las cosas son muy diferentes, claro está, pero como les digo…me gustaría hacerles un video contándoles más sobre ese tema”.