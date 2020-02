¿Qué ha pasado con la bailarina que cayó de un tubo de 5 metros y siguió con su show?

El pasado 8 de febrero, Genea Sky se encontraba bailando en un tubo de casi cinco metros y cayó al suelo, a pesar del fuerte golpe ella siguió como si nada.

Con mucho profesionalismo Genea continuó su presentación. Asistentes al show grabaron su caída y esta se viralizó rápidamente en redes sociales. Además, la bailarina uso su cuenta de Twitter para compartir con sus seguidores que se había fracturado quijada, roto algunos dientes y esguinzado la pantorrilla.

“Después de la cirugía he ido mejorando con el tiempo, he tenido mucho dolor en todo el cuerpo, me cuesta mucho comer, siento mucho dolor, pero me mantengo positiva porque así es que me podre mejorar”, afirmó Sky.

Además, contó si durante entrenamientos había sufrido caídas, “me he caído unas cuantas veces, pero nunca me había caído desde tan alto como para terminar en cirugía”.

“Cuando me caí decidí seguir con el show porque cuando abrí los ojos estaba consciente y no sentí ningún dolor. La música seguía sonando, pero me volteé y vi que había un charco de sangre, ahí sentir el dolor”.

