[Video] Stripper cayó desde tubo de cinco metros y siguió bailando

Un mujer que hacía un show de pole dance (baile en barra) en un club de Texas (Estados Unidos) cayó desde tubo de cinco metros y siguió bailando sin que aparentemente le hubiera sucedido algo.

El video de este hecho se ha vuelto viral pues ha impresionado a los internautas quienes ante la fuerza de la caída no creían posible que ella continuará con el show.

bb girl fell off the pole and continued throwing it😌❤️ pic.twitter.com/PhIIYI59Yl — AUSTIN (@THEEGEMINl) February 9, 2020

La stripper llamada Genea Sky contó en su cuenta de Instagram cómo quedó su estado de salud después del fuerte accidente, "muchas personas me han preguntado si estoy bien... Al principio no quería hablar de esto, pero el video se viralizó... Entonces decidí contarles lo que pasó.... Me rompí la quijada y tendré una cirugía... También me rompí algunos dientes y tengo un esguince de tobillo".

Además reveló unas imágenes en el hospital junto al mensaje "Hoy ha sido un día muy largo. Mi cirugía fue bien. Mi mandíbula está actualmente conectada por cable (...) Continuaré actualizando a todos en el transcurso de mi recuperación, pero gracias una vez más por todo".