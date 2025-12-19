Producción de petróleo y gas en Colombia cayó entre enero y octubre de 2025

De acuerdo con Campetrol, gremio de los sectores de petróleo, gas y energía, la producción de hidrocarburos durante los primeros 10 meses de 2025 registró una nueva caída.

En materia de producción de petróleo el promedio en el periodo enero- octubre de 2025 fue de 746.000 barriles por día, lo que representa una disminución del 3,7%, si se compara con el mismo periodo de 2024, por otra parte, la producción comercializada de gas fue de 807,5 millones de pies cúbicos por día, registrando una caída de 19,9% interanual.

En cuanto a la reducción mensual en la producción de petróleo de 3,7%, asegura Campetrol se registró en el departamento del Meta donde los campos Akacías y Rubiales disminuyeron, debido a que se presentaron bloqueos, manifestaciones y protestas en los municipios de Acacías y Guamal y en la vía que conecta el campo Rubiales con Puerto Gaitán, afectando la continuidad operativa.

“El comportamiento observado en la producción de petróleo y gas durante 2025 refleja los desafíos operativos que enfrenta el sector y la importancia de contar con condiciones que permitan sostener y estabilizar los niveles productivos. Desde Campetrol reiteramos la necesidad de preservar la continuidad de las operaciones, fortalecer la seguridad operativa en los territorios y promover un entorno que contribuya al desarrollo regional y a la soberanía energética del país”, señaló Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de Campetrol.

Otro dato que destaca Campetrol en este informe tiene que ver con los precios al consumidor, ya que, para el caso del gas domiciliario en Colombia, registró a noviembre de 2025 un incremento del 11,45%, según cifras del Dane, explicado principalmente por el aumento observado en el mes de febrero que tuvo un pico de 14,42%, las ciudades con mayor variación fueron: Tunja, Riohacha y Bogotá.