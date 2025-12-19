Video que compartió Petro sobre supuestos saqueos en Argentina es del 2023

El presidente Gustavo Petro difundió en su cuenta de X un video sobre presuntos saqueos en establecimientos de comida en las afueras de Buenos Aires, presentándolo como si se tratara de una situación actual en Argentina. Sin embargo, el material audiovisual no corresponde a hechos recientes.

El video compartido por el mandatario data del 24 de agosto de 2023, en medio de una ola de saqueos registrada en varias zonas del país vecino tras la crisis económica y la fuerte devaluación posterior a las elecciones primarias de ese año.

Las imágenes, que incluso circularon ampliamente en medios y redes sociales en ese momento, no tienen relación con la coyuntura actual en Argentina.

Pese a ello, Petro escribió: “Se lanzan ciudadanos argentinos a saquear establecimientos de comida en las afueras de Buenos Aires”, acompañando el mensaje con el video antiguo, lo que generó confusión entre usuarios y cuestionamientos por el uso de material desactualizado para describir una supuesta situación vigente.

Hasta el momento, el presidente no ha aclarado ni corregido la publicación, pese a que el origen del video es verificable y corresponde a hechos ocurridos hace más de un año.

Este el video compartido por el presidente Gustavo Petro:

Se lanzan ciudadanos argentinos a saquear establecimientos de comida en las afueras de Buenos Aires. pic.twitter.com/FqHifxusc8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 19, 2025

Es del 24 de agosto de 2023