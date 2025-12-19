Petro cuestionó decisión de enviar a la cárcel a Ricardo Bonilla y advirtió del riesgo para su vida

El presidente Gustavo Petro se refirió a la decisión de una juez que ordenó el envío a la cárcel del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla en medio de las investigaciones por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y expresó fuertes cuestionamientos sobre el contraste de ese fallo con decisiones judiciales previas.

Petro recordó que la magistrada Aura Rosero “puso en libertad a Uribe” y, aunque aseguró que no calificará la decisión, afirmó: “sentí burlada a la juez de primera instancia”.

Acto seguido, cuestionó que esa misma magistrada haya ordenado la reclusión de Bonilla, a quien describió como “doctor en economía y profesor por profesión”.

El mandatario enfatizó en las condiciones personales y de salud del exministro: “Ricardo Bonilla tiene 76 años y estuvo hace días en UCI, en cuidados intensivos; lo ha puesto en peligro”. Además, subrayó que “jamás ha tenido un solo inconveniente con la justicia”.

En su pronunciamiento, Petro negó de manera categórica que Bonilla hubiera participado en la asignación de cupos indicativos a congresistas. “Jamás hizo un cupo indicativo a congresistas”, dijo, y recordó que él mismo fue quien descubrió ese mecanismo en gobiernos anteriores: “Yo fui el que descubrí en el gobierno de Pastrana centenares de cupos indicativos encriptados en códigos secretos que descubrí y puse en las paredes de mi intervención en el debate que realicé sobre ellos”.

El jefe de Estado explicó que, durante la discusión del presupuesto, el entonces ministro de Hacienda “solo se reunió fue con ponentes de la ley del presupuesto y de la comisión interparlamentaria del crédito, que es lo que le corresponde hacer para la aprobación del presupuesto del año 2024”, y aclaró que, de no ser aprobado por el Congreso, el presupuesto puede ser decretado por el Ejecutivo.

Sobre los proyectos asociados a la UNGRD, Petro sostuvo que las solicitudes hechas por parlamentarios “no solo podían solicitarlos, se los permite la Constitución”, pero recalcó que “no se aprueban en el presupuesto, allí solo hay partidas globales”. Añadió que fue él mismo quien “suspendí cualquier financiación de los proyectos solicitados por los congresistas de la comisión interparlamentaria” y que pidió “la renuncia inmediata de Olmedo”.

Finalmente, el presidente insistió en que durante su administración no se giraron recursos que pudieran constituirse en cupos indicativos: “Jamás se giraron recursos que se pudieran constituir en cupos indicativos de contratos para congresistas. Yo mismo descubrí ese mecanismo corrupto en los gobiernos Pastrana y Santos, yo mismo lo denuncié y lo impedí en mi administración”, afirmó, asegurando que incluso lo explicó y prohibió expresamente en consejo de ministros.