Abogado de Ricardo Bonilla: “Tiene presunción de inocencia y debe ser tratado bajo esa condición”
Mauricio Pava, el abogado defensor del exministro, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta para hablar de la reciente decisión judicial sobre Ricardo Bonilla.
Durante las últimas horas, se conoció que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la detención preventiva y captura inmediata de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su presunta relación con el escándalo de la UNGRD; pues, como anunció el Tribunal Superior de Bogotá, la magistrada Aura Rosero concluyó en que “no se cumplían los requisitos legales para conceder la detención domiciliaria”, razón por la cual dispuso la detención preventiva en centro carcelario.
Ante este anuncio, W Sin Carreta se puso en contacto con el abogado penalista y defensor del exministro Ricardo Bonilla, Mauricio Pava, para conocer su reacción ante esta decisión, como defensa.
Esto dijo Mauricio Pava sobre la decisión de la magistrada Rosero
Al respecto, Pava indicó: “Es muy importante que la comunidad y la ciudadanía reconozca que Ricardo Bonilla se comprometió desde un primer momento a encarar la justicia, a presentarse ante las autoridades y así lo ha hecho, aún y asumiendo decisiones como las que hoy se están informando”.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda las noticias de todos los personajes de Colombia y el mundo
A su vez, tras preguntarle sobre su reacción, añadió que hay que tener en cuenta que Bonilla “es un exservidor público que le sirvió al país, que tiene la presunción de inocencia vigente, y que debe ser tratado bajo esa condición hasta que haya una sentencia”, aclarando que seguirá presentando los recursos necesarios en el caso, como los que se presentaron el día de hoy, que fue recurso de apelación y reposición.
Escuche la entrevista completa aquí:
Abogado de Ricardo Bonilla: “Tiene presunción de inocencia y debe ser tratado bajo esa condición”
17:05
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles