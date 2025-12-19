Petro anunció que usará urgencia manifiesta para comprar sistemas antidrones tras ataque al Ejército

Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República / Juan Diego Cano

El presidente Gustavo Petro confirmó este jueves, 18 de diciembre, que el Gobierno decretará la urgencia manifiesta para acelerar la compra de sistemas antidrones en todo el país, luego del ataque registrado en una base militar en Aguachica, Cesar , que dejó seis militares muertos y varios heridos (13, según Petro; y 32, según la Gobernación del departamento).

“Tenemos en informe oficial 4 muertos y 13 heridos en la base militar en Aguachica, por ahora, en un batallón de instrucción y entrenamiento del Ejército”, informó el mandatario a través de su cuenta en X.

Según explicó el presidente Petro, el ataque se produjo por fallas en la priorización de sistemas antidrones, lo que llevó al Gobierno a tomar decisiones inmediatas durante el consejo de ministros realizado.

“Sucede por faltas de sistemas antidrones priorizados. En las medidas tomadas hoy en el consejo de ministros se ordena la compra inmediata de los sistemas”, señaló el presidente.

Por eso Petro indicó que la adquisición de estos equipos tendrá un costo aproximado de un billón de pesos para todo el país, y advirtió que el Ejecutivo acudirá a un mecanismo excepcional para evitar demoras en la contratación.

“Se usará la urgencia manifiesta para ponerle rapidez a los procesos de contratación”, afirmó, al tiempo que pidió que no se frene la consecución de los recursos necesarios para fortalecer la defensa de las instalaciones militares.

Finalmente, el presidente expresó su expectativa de que no se presenten obstáculos administrativos o políticos que impidan avanzar en la compra de los sistemas antidrones, considerados ahora una prioridad tras los hechos ocurridos en Aguachica.

