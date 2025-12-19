“Tienen un presidente inusual, pero tenemos buenas relaciones”: Marco Rubio sobre Colombia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió a Colombia en rueda de prensa y aseguró que, aunque el presidente Gustavo Petro es una “persona inusual”, tienen buenas relaciones a nivel institucional.

“Tenemos y seguimos teniendo muy buenas relaciones con los equipos de seguridad de Colombia. Entiendo que el presidente de Colombia es una persona inusual, pero a nivel institucional tenemos buenas relaciones”, dijo.

Asimismo, mencionó que el mandatario colombiano “es una persona que no es muy estable en sus pronunciamientos”, pero agregó que no dejarán que la actuación de un presidente, que termina pronto, vaya a dañar la relación de los últimos “50 años”.

“No vamos a permitir que cualquier tipo de problema que exista con un individuo le vaya a hacer daño a la relación tan importante. Esperemos que en el futuro exista la oportunidad de tener cooperación a los niveles más altos del gobierno colombiano”,

“No queremos dañar las relaciones y los enlaces que tenemos, incluso con individuos en el cuerpo legislativo, y también con oficiales electos a nivel local”, agregó.