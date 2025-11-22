El presidente Petro desafía a Marco Rubio: “Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo”

Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar en Bogotá, el 24 de octubre del 2025.

El presidente Gustavo Petro desafió al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y lo retó a “ponerle la pijama de preso”.

“Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo, pero este pueblo no se le arrodilla, sus odios del pasado, que no los conozco, y ningún colombiano es culpable de lo que le pasó a su abuelo o a su papá”, dijo.

Previamente, el mandatario denunció que los alcaldes de Cali, Alejandro Eder; y de Medellín, Federico Gutiérrez, así como la precandidata presidencial Vicky Dávila y el excanciller Álvaro Leyva, viajaron a EE.UU. “como parte de una estrategia para buscar apoyo de Rubio con el fin de transmitirle al presidente Donald Trump la idea de que el jefe de Estado está aliado con narcotraficantes”.

Noticia en desarrollo.