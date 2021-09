Ricardo Quevedo vuelve al stand up con un show que habla del cansancio y la rutina

El exitoso comediante colombiano regresa con un nuevo ‘stand up comedy’ en el Teatro Nacional en el que hablará del cansacio generalizado y entregó algunos ejemplos de los que se podrán reír los asiste como renunciar al trabajo, querer viajar y no poder, el querer encajar en un "sistema" y no lograrlo.

"En este show vamos a hablar un poco del cansancio que nos ha dejado la pandemia, de la rutina y de no sentirnos mal por no poder con todo a la vez. A mí me gusta que la gente aprenda a reírse de sus desgracias", afirmó Ricardo Quevedo a La Hora del Regreso.

'A la mierda todo' se estrenará el 28 de septiembre y tendrá función todos los martes y miércoles de este año. Además del show principal con Quevedo, los asistentes también podrán reírse con el humorista invitado para el ‘opening’, Tato Devia, quien realizará una rutina de 15 minutos calentando la sala con risas.

"Este es mi primer show en este monstruo que es este teatro (...) Tato trae una rutina muy chévere y cada día será diferente y sé que los asistentes la van a pasar muy bien. Además, somos compadres y nos conocemos hace 20 años", comentó.

Sobre su exitosa carrera en la comedia, donde empezó como cuentero en los parques de Bogotá y con su humor único ha llegado hasta Netflix, convirtiendo su rutina en una de las más vistas afirmó que: "yo siempre he sido amargado y perdedor y la gente se empezó a reír de eso y vi que por ahí era (...) La clave en mi carrera ha sido ser autentico y mostrarme tal cuál soy".