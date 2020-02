Sandy Powell, la mujer tras el vestuario ‘The Irishman’, habló para los micrófonos de W Radio sobre su trabajo con Martin Scorsese en una de las películas favoritas de cara a los Premios Oscar.

Powell está nominada en la categoría de ‘Mejor Diseño de Vestuario’. Ya se ha llevado la estatuilla en tres oportunidades: The Young Victoria (2009), El Aviador (2004) y Shakespeare in love (1998).

Sobre quién, si no es ella, debería ganar el Oscar a Mejor Diseño de Vestuario, Sandy Powell indicó que su favorita es Arianne Phillips, por su trabajo en Once Upon a Time in Hollywood.