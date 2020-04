¡Se fueron a los golpes! Los videos de la última pelea entre Kim y Kourtney Kardashian

Una fuerte discusión se dio durante el primer capítulo del reality ‘Keeping up with the Kardashian’. Las hermanas Kim y Kourtney Kardashian tuvieron una pelea que terminó en golpes pues ambas perdieron el control de la situación.

La pelea comenzó porque Kim no tomó nada bien la decisión de su hermana de decir el reality en el que ambas participaban. Aunque inicialmente comenzaron hablandose de manera agresiva, cuando Kourtney le lanzó un objeto a Kim la discusión se agravó.

Varios usuarios en Twitter publicaron los videos de la pelea que se volvieron virales:

