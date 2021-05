Senadora celebra decisión de la Fiscalía en caso de Alison Meléndez

Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la Nación en el proceso de investigación que se lleva a cabo sobre el exceso de la fuerza pública y el delito de acto sexual por los presuntos tocamientos que habría sufrido la menor antes de ingresar a la URI en la capital del Cauca.

Cabe recordar que la menor se quitó la vida justo después de haber estado detenida en la Unidad de Retención Inmediata de Popayán durante las jornadas de protestas.

Por la decisión que tomó el ente acusador de descartar el acceso carnal de agentes del Esmad hacia Alison Meléndez, luego de ser detenida en la URI, la senadora del Centro Democrático celebró en Twitter asegurando que "la verdad siempre triunfa".

Restrepo afirmó que cuando esta denuncia se conoció a nivel nacional "por el odio y la desinformación que abunda en las redes sociales" en la "ciudad blanca" se realizaron desmanes y violencia, entre esos, la incineración de la URI donde presuntamente sucedieron los hechos.

También afirmó que rechazaba cualquier abuso de autoridad, pero no que no se podía "permitir que se siga dañando el nombre de nuestras Fuerzas Militares".

Cabe recordar que la representante a la Cámara voto en contra del proyecto de ley de cadena perpetua para violadores, siendo su partido político uno de los ponentes, argumentando que la medida era una "falacia del populismo punitivo".

🎥 Mi prioridad ha sido, es y será con los niños colombianos, pero NO podemos caer en la falacia del populismo punitivo. El dolor de ellos y sus familias no se puede convertir en un festival politiquero.



EN ESTE VIDEO EXPLICO MIS RAZONES POR LAS QUE VOTÉ NO A LA CADENA PERPETUA pic.twitter.com/1YL1ZnTVCY