“Sentí que iba a morir”: relato del joven atropellado por tanqueta del Esmad

Popayán es una de las ciudades que más afectada se ha visto por los choques entre algunos manifestantes y la fuerza pública que este viernes terminaron con al menos una persona muerta, 40 heridos y la cede de la Fiscalía completamente destruida.

Uno de los momentos que más polémica generó fue cuando una tanqueta del Esmad embistió a varios manifestantes en el sur de la capital del Cauca.

Juan Diego Ortega, un joven estudiante que estaba en las manifestaciones en Popayán que terminaron en enfrentamientos con el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, compartió un video en el que mostró su estado luego de ser embestido por la tanqueta del Esmad.

Asimismo, en su video narró los angustiantes momentos que vivió luego de ser atropellado por el vehículo del Esmad. Mencionó que aún no sabe si volverá a ver por su ojo derecho tras la pérdida de su párpado.

“Solo recuerdo que debajo de la tanqueta había unos chuzos, unas cosas horribles que lastimosamente impactaron mi ojo. El dictamen médico aún no aclara si tengo o no pérdida de la vista, pero hasta el momento no puedo ver”, dijo.

“Debo someterme a una cirugía estética porque perdí el párpado, tengo una fractura en el brazo izquierdo, diferentes traumas. Quiero darle las gracias a quienes han estado pendientes”, agregó.