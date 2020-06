Sería interesante colaborar con un artista colombiano: Vico C

La vida de Vico C ha pasado por altos y bajos, pero aun así ha sabido mantenerse en la industria musical. Este exponente del rap en español es uno de los más queridos y recordados.

Antes de compartir sus nuevos proyectos, el puertorriqueño contó de dónde surgió su nombre artístico, “el Vico tiene una historia y el C es otra. Me pusieron de apodo Vico por una vecina que le decían Vica, mi familia me comparaba con ella porque era muy amargada y seria. Y la C viene por las abreviaciones que estaban de moda entre los raperos. Fue una mezcla de apodo boricua con nombre de rapero americano”.

También, se refirió ‘A lo grande que es perdonar’, canción que interpreta junto a Gilberto Santarosa y en donde demuestra su gran versatilidad, “fue una de la canciones que más llevo cantando (…). Uno de mis primeros maestro y quien me ayudó con la vocalización fue Héctor Lavoe, se volvió mi influencia”.

Actualmente, Vico C sigue activo en la música y está trabajando en nuevas composiciones que pronto lanzará.

“Sería interesante colaborar con un artista colombiano (…). Estoy haciendo un disco profundo, que sin mi fe no hubiese existido. No es un disco religioso, pero sí es basado en la verdad”, puntualizó.