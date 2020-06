Mientras transmitía en vivo, Sara Corrales vivió el terremoto de México

En la mañana de este martes 23 de junio un terremoto de 7.5 sacudió a México. El epicentro fue en Oaxaca, y dejó al menos cinco muertos y varios heridos.

La colombiana Sara Corrales vivió el sismo y le contó a sus seguidores el susto que pasó mientras transmitía en vivo una rutina de ejercicios, “estuvo intenso, yo estaba ahí con la música duro, emocionada, feliz con mi entrenamiento, cuando me agaché para estirar, y miro por debajo y vi que las ligas de mi perchero se movían de lado a lado”.

“Me quedé quieta, miré y dije ¡ay Dios mío bendito! o me están asustando o hay mucho viento y entró un chiflón y por eso se están moviendo las cuerdas; entonces yo les decía a ustedes ¡está temblando! ¡está temblando! y nadie me respondía”, narró la actriz.

La modelo explicó que no sintió el terremoto y pensó que se estaba alarmando, pero por mensajes que le llegaron de su familia se dio cuenta que sí era cierto, “cuando yo veo que me empiezan a llegar mensajes de mi familia donde me preguntaban que cómo estaba […] Por ejemplo, yo no escuché la alerta sísmica”.

Finalmente, contó que su casa solo tuvo unas grietas y no pasó a mayores.