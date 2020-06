Se registra sismo de magnitud 7,5 en el sur y centro de México

Un sismo de magnitud 7,5 se registró este martes a 12 kilómetros del municipio de Crucecita, en el sureño estado de Oaxaca, y se sintió en varios puntos del país activando la alerta sísmica en la capital.

"Sismo de magnitud 7.5, localizado a 12 kilómetros al sureste de Crucecita, Oaxaca", informó el Servicio Sismológico Nacional (SMN) en Twitter.



El sismo tuvo lugar a las 10.29 hora local (15.29 GMT).



En un primer momento, el reporte preliminar registró una magnitud menor, de 7.1.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló en un breve vídeo desde el patio de Palacio Nacional de un "sismo fuerte" de magnitud 7,5 aunque aseguró que "no han reportado daños hasta el momento".



"Tenemos ya comunicación con otros estados. De todas maneras, todo el mundo fuera para estar a salvo ante cualquier réplica", llamó el mandatario.



En declaraciones a Milenio Televisión, el coordinador de Protección Civil, David León, confirmó "de manera preliminar no se reporta ningún daño" en infraestructuras de los estados afectados de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Chiapas y en la Ciudad de México.



"Los primeros sobrevuelos en la Ciudad de México se reportan sin novedad relevante al momento, no hay derrumbe de edificios", informó en Twitter el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar Garcia Harfuch.



El terremoto activó la alerta sísmica en la capital, donde se sintió con fuerza en buena parte de la capital.



El aviso de la alerta sísmica, aproximadamente entre un minuto antes de que se sintiera el movimiento telúrico, dio tiempo a que desalojaran la mayor parte de los edificios.



La alcaldesa capitalina, Claudia Sheinbaum, informó en Twitter: "En sobrevuelo cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hasta el momento no se reportan incidentes graves. Continúan los protocolos de revisión".



En tanto, los gobiernos estatales de Tabasco, Puebla y el Estado de México también han descartado al momento daños.



"Ante el sismo registrado hace unos momentos en el estado, activamos protocolos de seguridad para monitorear las calles y mantener protegida a la población", dijo el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, en redes.



El territorio mexicano está situado sobre cinco placas tectónicas.



La mayor parte del país pertenece a la placa Norteamericana, mientras que la península de Baja California pertenece a la placa del Pacífico y en el litoral del Pacífico se tiene la microplaca de Rivera, la placa de Cocos, y la del Caribe.



En 2017, fallecieron 471 personas en México a causa de tres sismos, los días 7, 19 y 23 de septiembre, en la mayor tragedia natural en México desde el terremoto de 1985, que dejó miles de muertos en la capital del país.



El terremoto de magnitud 8,2 con epicentro en Chiapas del 7 de septiembre dejó 98 víctimas mortales; 78 de ellas en Oaxaca, 16 en Chiapas y cuatro en Tabasco.



El del 19 de septiembre, de magnitud 7,1 y con epicentro entre Puebla y Morelos (centro), dejó 369 muertos, 228 de ellos en Ciudad de México.



Otras cuatro personas perdieron la vida el 23 de septiembre, cuando un sismo de 6,1 en el sur de México disparó la alerta sísmica en la capital.