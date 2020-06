El mensaje de Sofía Vergara a los barranquilleros

Sofía Vergara mandó un mensaje a los barranquilleros, manifestando que se queden en casa algo que ni para ella ha sido fácil, “sé que la situación en Barranquilla ha sido un poco difícil, ha habido muchos contagios últimamente, se está saliendo de control el virus. Tenemos que hacer un esfuerzo. Les hago un llamado para que se queden en casa, esto no es fácil, yo vivo tres meses aquí y me estoy volviendo loca, me imagino que todo el mundo está igual”.

Además, la actriz dijo que aceptaba que había personas con necesidades y que por eso tenían que salir a trabajar, “Yo sé que hay mucha gente que tiene necesidades, que no se pueden quedar en sus casas porque tienen que salir a trabajar, entonces los que sí pueden quedarse en casa, por favor quédense en casa”.

Finalizó el video pidiéndole a las personas que no hicieran rumbas ni paseos para tratar de frenar el virus, “no salgan a rumbear, no salgan a pasear que este no es el momento, no vale la pena arriesgar a la familia, a la gente que uno quiere por salir a dar un paseo. Así que, les pido de corazón a todos que se cuiden mucho, que se queden en casita porque es la única forma que tenemos para tratar de parar ese virus que está acabando con todo el mundo. Un beso grande, cuídense mucho”.

Le puede interesar:

Por otro lado, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, destacó el compromiso de Sofía por su ciudad natal, ya que ha estado en momentos felices y también en los difíciles.

“Gracias Sofía Vergara por este mensaje para Barranquilla, que tanto te quiere. Has estado con nosotros en los momentos de alegría, pero también demuestras tu amor por tu ciudad en los momentos que nos desafían”.