“Si no me abres no tienes trabajo ni tú ni nadie”: Ana del Castillo en polémico video

La cantante colombiana Ana del Castillo ha protagonizado varios escándalos en el país. En esta ocasión, se convirtió en blanco de críticas por amenazar con hacer cerrar la clínica Erasmo de Valledupar en la tarde del viernes 23 de octubre.

En el video que se hizo viral por medio de redes sociales, se ve a Castillo en la puerta de la Clínica, solicitándole al vigilante que le permita entrar. Sin embargo, el hombre le dice que no le puede permitir el ingreso y frente a esto, la artista respondió en un tono fuerte y amenazante.

“¿Me vas a dejar aquí? Abre la puerta. ¿Y si tengo Covid, me vas a dejar aquí? Yo te grabo y suspenden a la clínica, si no me abres. Con los seguidores que tengo van a suspender la clínica. ¿Quieres que lo haga? Si no me abres no tienes trabajo ni tu ni nadie”, dijo Castillo.

La artista que insistió por varios minutos en la puerta del centro hospitalario estuvo reclamándole al celador con el tapabocas abajo y asegurando que tenía COVID-19.

Por otra parte, la clínica emitió un comunicado aclarando que Castillo no era una paciente con COVID-19, sino que buscaba entrar a visitar a alguien.