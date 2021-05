“Si opino soy tibio, si no opino no tengo empatía”: J Balvin

J Balvin, uno de los reguetoneros más importantes del país e incluso del mundo, estuvo muy activo en su cuenta de Instagram donde expresó un mensaje sentido y reflexivo acerca de la actual realidad nacional. “Si opino soy tibio, si no opino no tengo empatía, ¿entonces?, afirmó el cantante paisa.

Luego resaltó que no hay que hacer generalizaciones, respecto a la violencia que se vive en las calles, enfatizando en que no todo el mundo es vándalo y no todo policía es asesino.

“Está claro que hay una injusticia, la gente está sufriendo, la gente inocente que está luchando por sus sueños está muriendo en las calles por la fuerza pública. No quiere decir que todo el mundo que esté en la calle sea vándalo o que todos los policías sean asesinos, como hay gente buena hay gente mala, no se puede generalizar porque lo único que hacemos es seguir polarizando”, afirmó el artista.

Así mismo menciono que no hay que atacar a artistas como Shakira, Maluma o Karol G, por no estar en las calles acompañando las manifestaciones a pesar de que ellos se han pronunciado acerca de la situación.

“Y ¿los van a atacar porque no están marchando? Ellos también tienen sus familias y sus sueños, sin embargo, desde lo más lejos se hacen sentir con temor. La familia de más de uno ha sido ya amenazada porque no se habían pronunciado”, señaló.

Cabe recordar que anteriormente el cantante paisa había publicado un mensaje donde le pedía mayor control de la situación al presidente Iván Duque.

