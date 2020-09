¡Sin tapujos! Pipe Bueno contó intimidades sobre su relación con Luisa Fernanda W

View this post on Instagram

Las candentes preguntas que respondió Pipe Bueno en una interacción con sus seguidores El artista popular habló de lo bien que se entiende en la cama con Luisa Fernanda W, pues un ejemplo de ello es que ya van a ser papás Asimismo, reveló que el embarazo no ha sido una excusa para dejar de hacerlo ¿Les gusta esta pareja?