"Solo le deseo salud y felicidad": las palabras de Hemsworth ante su separación con Cyrus

Después de haber tenido más de una década de relación y haberse casado, la pareja decidió darle fin a su historia.

El hecho se conoció por medio de un anuncio realizado por el representante de Cyrus en el que dijo que la pareja había decidido que lo mejor era separarse mientras ambos se enfocaban en sus carreras y en ellos mismos.

De la cantante se han conocido unas imágenes junto a la bloguera Kaitlynn Carter, donde aparecen besándose en la cubierta de un barco.

Por otra parte, Liam Hemsworth decidió romper su silencio por medio de sus redes sociales y dejó un mensaje a sus seguidores.

"Hola a todos. Sólo un comentario breve para decir que Miley y yo nos separamos recientemente y no le deseo otra cosa que salud y felicidad en el futuro. Esto es un asunto privado y no he hecho, ni voy a hacer ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación. Cualquier cita que se me atribuya es falsa. Paz y Amor", ese fue el mensaje que acompañó la imagen con la que dio a conocer a sus seguidores su rompimiento con la cantante.