“Soy leal en mis amistades”: Alejandro Riaño tras críticas por apoyo a Azcárate

El comediante Alejandro Riaño le salió al paso a las críticas que ha recibido luego expresarle su apoyo a la actriz Alejandra Azcárate en un video que publicó la mujer en sus redes sociales relatando el calvario que ha vivido en los últimos meses.

A través de sus redes sociales, Riaño se defendió de quienes lo han señalado de “narco, asesino y uribista” luego de su mensaje en la publicación de Azcárate.



foto: Instagram @laazcarateoficial

“Lo único que he hecho toda mi vida es trabajar, ganarme las cosas con amor y apoyar a mis amigos siempre hasta el final, amigos a los que a ustedes les ha molestado su actuar y cosas que ha dicho”, dijo.

“Soy una persona totalmente leal en mis amistades, siempre lo he sido, hasta que no se demuestra lo contrario. Es muy importante este punto porque no estoy apoyando el acto como tal, sino a una persona a quien le creo porque la he visto en sus facetas más vulnerables, la he conocido y me ha tendido la mano desde hace mucho tiempo”, agregó.

Asimismo, realizó una reflexión en la que mostró la incoherencia de algunas personas que lanzan juicios porque, según él, “disfrutan del mal ajeno”.

“La gente disfruta del mal ajeno, de ver sufrir a los demás, de creerse los dueños de la palabra, de creer que tenemos siempre la razón. Pedimos paz cuando no aceptamos a quienes piensan diferente a nosotros”, aseguró.

De igual forma, expresó que comprende a quienes se han sentido ofendidos por los comentarios que en su momento hizo Azcárate burlándose incluso del físico de algunas personas, pero destacó que la actriz y modelo es más que eso.

“Entiendo la rabia de muchas personas cuando ella salió a insultar a la gente del paro, cuando pasó lo de las gordas (…). Si algo aprendí en la vida es la palabra ‘lealtad’. Si se demuestra la contrario, jamás apoyaré el acto, pero sería otra la historia. Acá nos quedamos con lo que diga un youtuber que destila odio”, explicó.

Finalmente, destacó que quienes lo insulta o atacan por defender a Azcárate no tienen en cuenta que él es una persona independiente, dando un ejemplo de personas que se han desvinculado de su trabajo por salir a marchar.

“Las veces que he salido a las marchas no lo hago por ganar seguidores, el que venga a decirme eso es lo más estúpido porque me he ganado amenazas y gente que invertía en nuestros proyectos, por temas políticos, se han bajado, porque vivimos de manera independiente hace mucho tiempo”, afirmó.