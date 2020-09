Tom Cruise filmará su nueva película en el espacio

A través de su cuenta en Twitter, Space Shuttle Almanac, que entrega el calendario de los lanzamientos espaciales, dio a conocer que la estrella de Hollywood viajará al espacio en octubre de 2021.

La misión se hará de la mano de Elon Musk, de la empresa Space X, e irá en la nave Space X Crew Dragon, la misma que estuvo en el espacio en marzo de 2019 y mayo de 2020.

Junto al actor también estará Doug Liman, productor de "Mr. & Mrs. Smith", quien podría ser el encargado de realizar esta película que promete muchísimo desde ahora.

El filme tardará cerca de dos años en salir en las pantallas y se calcula que la inversión sea de más de 200 millones de dólares, aunque es una estimación, de acuerdo con el portal Deadline.

So its confirmed that @CommanderMLA is flying the @Axiom_Space @SpaceX #CrewDragon tourist mission with Director @DougLiman & Tom Cruise. One seat still to be filled. They are to launch in October, 2021. pic.twitter.com/dn6SLvCOGz