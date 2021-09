Un conmovedor reto de 'Masterchef Celebrity' tocó las fibras de los participantes

En el capítulo de este 25 de septiembre los jurados del popular ‘reality’ de cocina decidieron retar a los participantes a recrear los platos con los que relacionaban su infancia. Algunos recordaron con felicidad y nostalgia los mejores momentos pasados en sus hogares, pero otros llegaron hasta las lágrimas al traer a la memoria las dificultades que vivieron siendo apenas unos niños.

Una de las celebridades más conmovidas fue la controversial actriz y empresaria Carla Giraldo, quien con un postre de chocolate con ron le contó a los chefs que quería rendir un homenaje a su mamá "que tomaba mucho". Cabe recordar que Carla ha revelado en varias ocasiones que se fue adoptada por otra familia debido a las adversidades por las que pasó como niña.

Vea aquí: Memes no perdonaron a Carla Giraldo por salida de Catalina Maya de MasterChef

Asimismo, Frank Martínez entregó un sencillo plato de ensalada de remolacha con huevos cocidos inspirado, según relató, en los momentos en los que su mamá no tenía dinero para comprarles comida. Comentó que en su casa fueron testigos de la solidaridad de sus amigos y familia, quienes no dudaron en ayudarlos con mercado cuando no contaban con los recursos suficientes.

Le puede interesar: “Que se lo gane un hambriento… de fama”: Marbelle sobre MasterChef

Por otra parte, Diego Camargo le presentó a los jurados un plato de pollo. En medio de la explicación se quebró al recordar que su familia tuvo que salir de Santa Marta por cuenta de las amenazas que recibieron, motivo por el cual se radicaron permanente en Bogotá.

Así reaccionaron las redes sociales al conmovedor capítulo:

Todo Colombia viendo Masterchef hoy: pic.twitter.com/Q1fSlprao3 — Elisa Tobón (@datoalaire) September 26, 2021