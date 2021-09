“Una completa payasada”: Yeferson Cossio le respondió a Yina Calderón

Instagram, una de las redes sociales más importantes y reconocidas del mundo, ha cerrado varias cuentas de famosos influenciadores colombianos como La Liendra, quien ya la recuperó, y Yina Calderón.

En varios videos y apariciones en redes sociales, Yina Calderón ha revelado que no ha podido recuperar su cuenta por más solicitudes que ha hecho.

En una de sus últimas apariciones en redes, Yina Calderón aseguró que solo una persona la puede ayudar a recuperar su cuenta de Instagram, Yeferson Cossio, influenciador e instagramer.

“La gente me escribe que por qué no he recuperado mi cuenta. Le he escrito a todos los hackers de Colombia, pero ninguno puede. Solo hay una persona que me puede ayudar, se llama Yeferson Cossio”, dijo.

“Si usted me ayuda voy a quedar en deuda siempre”, añadió.

De inmediato, Cossio aprovechó que uno de sus seguidores le preguntó para responderle a Yina y dejar clara las cosas, pues según él, ella tiene su número.

"Es una completa payasada. Yina y yo hemos hablado, debes en cuando chateamos, cosas de negocios, y nunca me ha siquiera insinuado que necesita ayuda”, comentó.

“Es una chica que tiene mi número directo, que no me pide ayuda y luego en historias, llorando, dice ‘Yeferson, ayúdeme’. Para mí es estrategia para llamar la atención.