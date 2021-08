Revelaron imagen de Yina Calderón cuando no tenía cirugías

Juliana Calderón, hermana de la famosa instagramer Yina Calderón, compartió con sus seguidores en un ‘preguntas y respuestas’ en Instagram.

Ante la petición de sus seguidores de mostrar cómo era Yina antes de realizarse las cirugías estéticas, Juliana accedió y mostró dos imágenes en donde aparece la influenciadora en su etapa juvenil.

Luego de ver la imagen, muchas personas comentaron que no había cambiado mucho, aunque otros notaron bastante diferencia en su apariencia.

“Yo la verdad la veo igual (…). No veo mucha diferencia (…). Un gran cambio de su juventud hasta hoy en día”, fueron algunas de las reacciones.

Asimismo, Juliana mostró una imagen de cuando ella tenía 15 años y aparece junto a sus hermanas, en la que también aparece Yina.

Yina Calderón se ha vuelto tendencia luego de que anunciara que se someterá a otra cirugía estética, esta vez se quietará algunas costillas, operación que le ha traído algunos problemas con sus familiares.

En un video compartido en Instagram, Yina aseguró que su mamá no le ha querido hablar luego de decirle que se realizará la nueva cirugía.

“Mi mamá no me habla, me ignora, no me contesta. Tendrá su punto de vista acerca de la cirugía que me voy a realizar”, comentó.