Video: Conductor de SITP detuvo su recorrido y renunció, “no aguato más”

Jesús es un conductor del SITP que se encontraba manejando una ruta la cual dejó no completó, hizo bajar a los pasajeros, llamó a la empresa para que recogieran el vehículo y renunció argumentando fatiga laboral por el exceso de trabajo.



“Hasta hoy voy con ustedes, ya no me aguanto más y no tengo porque aguantar humillaciones ni maltrato de nadie, mucho menos tener que trabajar casi nueve horas seguidas sin que a uno le den tiempo ni descanso”, señaló el conductor visiblemente afectado.

“Madrugué a camellar, a hacer mi trabajo, y solo por pedir que no tengo descanso y que me colaboren porque tengo que hacer reserva, no recibo apoyo ni comprensión de parte de las personas encargadas”, agregó el chofer.



El hombre señaló que se quedó cuidando el SITP hasta que llegarán a recogerlo para “no comprometerse más”.



Ante esta denuncia de explotación laboral, Transmilenio habló y aseguró que los horarios de los conductores están completamente regulados y controlados. Los empleados al volante trabajan entre 7.5 y 8 horas diarias que es lo reglamentario.