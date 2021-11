Policía le compone un rap al robo estilo ‘Casa de Papel’ de Medellín

En redes sociales se hizo viral la interpretación de un policía quien, a través de un rap, contó lo que sucedió en el intento de robo a una bodega llena de oro en Medellín que dejó 11 capturados, dos policías lesionados y uno de los asaltantes herido.



El Teniente Dani Álvarez sacó sus dotes artísticos para contar los detalles de lo que ocurrió en la cinematográfica escena y creo un rap titulado ‘El robo frustrado’.

“Era un combo de veinte, con diez locos al frente, diez motos en la esquina por si salían de repente. Pa’ limpiar el camino un agente disfrazado desviaba los carros, los mandaba pa’ otro lado. El robo perfecto, película de acción, todo marchaba bien, todo iba a la perfección. Tenían una volqueta con el frente reforzado, tumbaron la puerta el tesoro estaba blindado. Pensaron que podían, tal vez lo lograrían, querían todo el botín, querían cambiar su vida”, dice la primera parte del tema.



En la siguiente parte, el uniformado cuenta que gracias a dos policías el robo no se pudo llevar a cabo como los bandidos lo habían planeado, pues no lograron llevarse todo el botín: “Mira qué ironía, dos policías como ‘Bad Boy’ aparecerían. Si fuera una película, pero te hablo de la vida, por eso siempre digo es un honor ser policía. La patrulla al cuadrante, por el barrio rutina ve todo diferente y sienten lo que se avecina. Si tenían pelotas quedaron de corbatín, cuando llegó el cuadrante no quedó ni uno ahí. Se formó el alboroto salieron sin el botín, salieron a lo loco disparando ese fusil”.



El video del policía rapero tiene miles de likes, compartidos y comentarios de gente que le pareció gracioso y otros que aseveraron que el Teniente tiene talento para la música; incluso, preguntaron si la canción la podían encontrar en alguna de las plataformas de streaming.