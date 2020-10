[Video] El gesto de Melania Trump en el debate que todos comentan en las redes sociales

A 10 días de concoer quién será el nuevo mandatario de Estados Unidos, una vez más se vio a la primera dama, Melania Trump, rechazar en público la mano del presidente Donald Trump.

Esto ocurrió al final del debate entre Trump y Biden, en Nashville, Tennesse.

Las cámaras siguieron a Melania, a quien el mandatario trata de tomarla de la mano, ella lo suelta y él le da una pequeña palmada en la espalda.

Podría interesarle: Lo que deja el último debate presidencial en Estados Unidos

El contraste se da con la esposa del candidato demócrata, Joe Biden, quien lo abrazó y estuvo a su lado después del encuentro.

Los videos han sido tendencias en las redes sociales porque no es la primera vez que Melania hace esto. Una de las últimas fue cuando miró de manera desagradable a Ivanka Trump en un evento.

¿Qué interpretación le dan a la comunicación no verbal de Donald TRUMP y su esposa Melania durante el último debate previo a las elecciones de Estados Unidos? pic.twitter.com/1kj384DUb1

The presidential candidates greet their significant others.#Debates2020 pic.twitter.com/zvLhkWT2PM