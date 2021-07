[Video] Elizabeth Loaiza preocupó a sus seguidores por moretones en su ojo y nariz

Elizabeth Loaiza subió por medio de sus historias de Instagram una fotografía en la que se le veía el ojo morado, al igual que su nariz, preocupando a sus seguidores que no dudaron en escribirle para preguntarle por lo que le había sucedido.

Ante los cuestionamientos, la modelo contó que los golpes en su rostro fueron producto de una caída que tuvo en el baño de una finca en la que estuvo hace tres días.

“Soy una bola, soy una pelotuda. Estaba en el baño, me fui a parar, se me resbaló un pie hacia un lado y me di contra el vidrio de la ducha y caí de lado como una pelota. Creo que me partí la nariz”, comentó la caleña.

Además, señaló que gracias a algunas cremas ha logrado que la apariencia y el dolor de los moretones mejoren, pero no descarta someterse a unas radiografías para descartar alguna fractura en su rostro.

“Antes no me han salido más porque me he echado cremitas y eso. Ahí voy mejorando. Mañana iré para que me revisen”, puntualizó.