[Video] La fuerte caída de Lady Gaga en el escenario mientras bailaba con un fan

La reconocia cantante, Lady Gaga, sufrió una caída durante su show en Las Vegas. Gaga, estaba bailando con un seguidor, que la tenía alzada en sus brazos, sin embargo, en un momento el hombre perdió el control y ambos cayeron del escenario.

Los fans de la artista se preocuparon debido a que ella padece fibromialgia, una condición reumática cuyos sintomas incluyen dolor musculoesquelético.

Por su parte, Gaga pidió que apoyaran al fan que se puso a llorar tras el incidente.

La caída fue capturada por los asistentes al concierto desde distintos ángulos y fue rápidamente viralizada en redes sociales.

A fan picked up gaga and fell off the stage tonight😂 pic.twitter.com/j9pjTUF64M — laurie calderone (@laur_calderone) October 18, 2019

Holy shit Lady Gaga just fell right in front of me pic.twitter.com/4AUZNXjiNl — ash hole (@idkpinecone) October 18, 2019