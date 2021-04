[Video] La fuerte razón por la que Daniella Álvarez y su novio seguirán separados

Daniella Álvarez y su novio Lenard Vanderaa son una de las parejas más reconocidas de la farándula colombiana, pues luego de la amputación de la pierna de la presentadora, el hombre de nacionalidad española se veía aún más apegado a ella.

No obstante, desde diciembre de 2020 la pareja no se ha podido reencontrar y muchas personas en redes sociales aseguran que habrían terminado luego de tanto tiempo, lo que sorprendería a sus seguidores, pues se veían enamorados en sus publicaciones.

Sin referirse a las versiones que rondan en rede sociales sobre su supuesta separación de Álvarez, Vanderaa explicó a través de un video que le negaron la nacionalidad y la visa de trabajo en Colombia.

“No puedo volver a Colombia porque me iban a dar la residencia después de cinco años, pero por algunos problemas no me la dieron. Ahora aplique a visa de trabajo y me la denegaron”, dijo.

En el mismo video pidió a las personas de encargadas de este tema en Colombia que lo ayudan, pues es “una buena persona y trabajador”.