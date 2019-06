[Video] ¿Pelea? El regaño en público del príncipe Harry a Meghan Markle

Hace algunos días se dio a conocer un video en el que se ve un momento tenso entre Meghan Markle y su esposo el príncipe Harry.

La familia se encontraba en el balcón del Palacio de Buckingham para ver el desfile en honor por el cumpleaños de la Reina Isabel II, en el que reapareció la duquesa luego de dar a luz a su primogénito, Archie.

Le puede interesar: "Realmente estúpida": las duras críticas de trabajadoras sexuales a gesto de Meghan Markle

En un instante Harry, quien se encontraba detrás de Megan, hablaba de manera disimulada con alguien y, cuando la duquesa se volteó para ver al príncipe, él le dijo algo y le hizo un gesto de desaprobación, que hizo que Meghan volviera la mirada hacia el frente con cara desconcierto.

No es la primera vez que la duquesa de Sussex se salta el protocolo, al principio de su compromiso con el príncipe recibió muchas críticas por su actitud respecto a las normas de la familia real.

Prince Harry telling Meghan Markle to turn around at #TroopingOfTheColour #megxit #sussexsquad pic.twitter.com/yWlwF2n2yB