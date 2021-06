Vuelve y juega: Captan a Joachim Löw hurgando su nariz

Luego de su eliminación de la Eurocopa a manos de Inglaterra, el entrenador Joachim Löw terminó su ciclo como entrenador de la selección alemana tras 15 años en donde logró ser campeón del mundo y poner el fútbol de su país en lo más alto.

En medio del partido de este lunes, las cámaras captaron el momento en el que el técnico, como ya es una costumbre, se hurgaba la nariz para luego llevarse las manos a la boca.

No es la primera vez que Löw toca dentro de su nariz en medio de un encuentro de fútbol, pues en el Mundial de Brasil 2014 y en otras competiciones también se le vio repitiendo este gesto.

En redes sociales no perdonaron este nuevo descuido del entrenador y se burlaron de él, resaltando que “lo volvió a hacer”.

“Lo ha vuelto a hacer, Joachim Löw lo ha vuelto a hacer (…). Mi amigo alemán estaba viendo el partido en mi casa y rompió el televisor cuando apareció Joachim Löw en la pantalla”, fueron algunos de los comentarios.

Joachim Löw as he leaves the Germany changing room for the final time. pic.twitter.com/ivcwKPtAbp — Ed Acteson (@Ed_Acteson) June 29, 2021

Your nation is losing but Joachim Low has more pressing things to do #EURO2020 #JoachimLoew pic.twitter.com/Q1Y1mGLZFV — Andreas Attic (@Andreas_Attic) June 29, 2021