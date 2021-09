"Yo no creo en eso": agente caleño al pedirle que se colocara tapabocas

A pesar de los millones de personas que han fallecido alrededor del mundo por el coronavirus, muchos negacionistas y antivacunas siguen su campaña de desinformación en la que anulan todo sustento científico de la pandemia.

Al parecer, un agente de tránsito de Cali también es uno de esos negacionistas de la pandemia, pues se viralizó un video en el que le piden que se coloque un tapabocas y él arremete contra las mujeres que le piden el objeto de bioseguridad.

Cómo se ve en el video, el sujeto afirma que no cree en el coronavirus, y que por ello no se pone el tapabocas. Las mujeres sacaron su celular y empezaron a grabar al hombre.

"Publíquenlo si quiere, niña. ¿Usted quién es para decirme que me ponga el tapabocas? ¿En qué la estoy afectando a usted? Yo no me voy a vacunar, no me voy a vacunar nunca. Por eso no tengo tapabocas, yo no creo en eso. No creo en el tapabocas", afirmó el agente de tránsito caleño.

El cruce de palabras siguió y llegaron los compañeros del agente para que dejara de agredir verbalmente a las mujeres, pues estaba muy 'acalorado' hablando con ella.