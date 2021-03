No son los datos o el wifi: Caída mundial de WhatsApp, Instagram y Facebook

Usuarios en todo el mundo reportan una caída masiva de WhatsApp, Instagram y Facebook este viernes 19 de marzo.

Hasta el momento ninguna de las cuentas de las redes sociales se ha pronunciado al respecto de las fallas.

Sin embargo, están utilizando Twitter para informar sobre la caída a nivel mundial. Además, Signal y otras plataformas de mensajería están funcionando normalmente.

Everyone says whatsapp down insta down



Ly me js ki zindagi he down hai : pic.twitter.com/LtpV4KC968 — Noshad Baloch🇵🇰 (@MugheriNoshad) March 19, 2021

#whatsappdown

WhatsApp insta fb server down.

Meanwhile everyone Twitter pic.twitter.com/75yFu3346G — azaam (@_azaam__) March 19, 2021

En desarrollo.