Usuarios reportan fallas en Whatsapp, Instagram y Facebook

Usuarios de la aplicación de mensajería Whatsapp han reportado problemas para enviar y descargar archivos.

Adicionalmente, la aplicación Instagram y Facebook también presentan fallas, por lo que como es costumbre, los usuarios han acudido a Twitter para compartir memes al respecto.

Las fallas se presentan pocos días después de que Mark Zuckerberg advirtiera que su plataforma podría colapsar por el excesivo uso en medio la crisis que afronta el mundo por el coronavirus.

Vale la pena mencionar que a raíz de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio en varios países del mundo como contingencia del covid-19, recientemente las llamadas y videollamadas en WhatsApp se duplicaron, "más allá del tradicional pico anual que tiene la aplicación en Año Nuevo”, dijo el CEO de Facebook, propietario de WhatsApp.

