Porte de armas: hablan patinadores amenazados frente a concesionario en Cali

En diálogo con Sigue La W, Raúl, quien quiso omitir su verdadera identidad, dio la versión que vivieron algunos jóvenes skaters sobre el video viral en el que se ve a un hombre sacar un arma e intimidar a los patinadores frente a un reconocido concesionario en Cali.

“Decidimos salir a tirar calle y recorrer la ciudad. Justo estamos ahí queriendo grabar cuando vemos a un ‘man’ en una camioneta”, afirmó Raúl, añadiendo que el señor sale del vehículo con actitud “grosera y gritando, y vemos que saca un estuche de arma. Nos alcanza a apuntar. ¿Por qué nos apunta?” Cuando los jóvenes empiezan a grabar, el señor “esconde el arma. Yo estaba que corría donde el ‘man’ empezara a disparar”.

Además, el patinador indicó: “de una llegó con el arma a amedrentarnos”. Primero, el señor “llegó con la camioneta, nos pitó, nos gritó desde adentro y sale todo bravo a apuntarnos. Nosotros en los establecimientos llegamos a un acuerdo con los vigilantes”, si ellos están de acuerdo con que “podemos patinar, lo hacemos; si no, nos vamos”.

“Él también se asustó porque vio que estábamos grabando. Nosotros no somos gente de mal, venimos a hacer deporte”, manifestó Raúl.

Según el invitado, el señor de mediana edad “desenfunda el arma, nos amenazó diciendo que nos fuéramos a joder a otro lado. Hemos patinado en otros concesionarios, este no estaba en servicio. Cuando están abiertos, no patinamos. Me sentí discriminado, la mayoría de mis amigos también. Uno no puede patinar tranquilo la mayoría de veces, son muchas cosas que llevan a que uno esté así”.

“Por una parte estoy de acuerdo con el porte de armas, ya que la inseguridad está terrible, pero se debe preparar a la gente a que tengan armas”, respondió.

Por su parte, Edgar Vega Gómez, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana, explicó que “tenemos identificada a esa persona. No se puede establecer si es un arma original o de fogueo. Lo llamamos para que presente el arma. Si es de fuego, puede conllevar sanción y la incautación del arma”.

El concesionario en cuestión “no es contemplado como espacio privado porque está al aire libre, el señor desconoce de esto”.