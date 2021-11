Luego de su regreso a Colombia y tras estar secuestrada por cuatro años en Malí, la religiosa Gloria Cecilia Narváez se reunirá con el presidente Iván Duque el próximo jueves 19 de noviembre.

El encuentro lo confirmó la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, “va a ser una reunión muy emotiva. Yo ya me reuní con ella en los Jardines del Vaticano y es algo muy conmovedor ver la serenidad, la bondad en su corazón. Los colombianos sí que sabemos lo que es el flagelo del secuestro y yo no le vi ni un riesgo de rabia, ni de resentimiento, ni de odio ni de dolor, sino mucha resignación. Eso sí que es ejemplo, cuando la gente tiene esa conexión con Dios. Me conmovió mucho y será una cita muy conmovedora con el presidente”.

Así mismo, la funcionaria aseguró que la Cancillería está organizando la agenda para realizar una misa en su nombre y recibimiento.

La alta funcionaria también pidió a los colombianos que la vean o que sepan de su liberación que la reciban con aplausos, “un aplauso en el corazón, alegrarnos porque pudo regresar a su familia, a su país. Hace tres meses eran muy incierta las condiciones de su secuestro y también las posibilidades de su liberación”.