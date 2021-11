En Bogotá vienen registrándose casos de conductores del Sitp que renuncian a sus trabajos, en medio de los recorridos que hacen por diferentes zonas de la ciudad. En las últimas horas, un hombre decidió parar el bus y no realizar más sus actividades dice él por falta de garantías labores.

“Ya no aguanto más esta situación, decidí parar y que vengan a recoger el bus, ya no aguanto esta humillación que hace el Consorcio Express con sus empleados, con los sindicalizados y con los enfermos, la verdad no veo sentido madrugar a trabajar para que no despierten el bono cada vez que quieran, me bajaron el sueldo hace dos años por estar sindicalizado.”

“No me alcanza el sueldo, deje cumplir obligaciones y me embargaron, me quitaron el bono también y no aguanto más, hasta aquí llego, no puedo más, no tengo paz ni tranquilidad, no tengo vida y sin dormir, por todo lo que está pasando. Me mame de Transmilenio y con el consorcio express, en todo lado buscando que uno la embarre para quitarle la plata.”

Sin embargo, este no es el único caso ocurrido con un conductor del Sitp en los últimos días, un hombre identificado como Jesus, también denunció que no aguantaba más su situación laboral, por lo que decidió parquear su vehículo y esperar que fueran a recogerlo. La denuncia también fue contra el mismo operador, es decir: Consorcio Express.

“Solo quiero decir que hasta hoy voy con ustedes, ya no me aguanto más y no tengo porque aguantar humillaciones ni maltrato de nadie, y mucho menos tener que trabajar casi nueve horas seguidas, sin que le den a uno tiempo ni descanso. Aunque la programación a uno le diga una cosa, a ellos les aparece otra cosa y pues así tampoco es”, dice Jesús en un aparte del video.

Le puede interesar:

El conductor denuncia que no hay comprensión ni apoyo por parte de la empresa, por lo que tomó la decisión de no trabajar más.

“Madrugue a camellar y solo porque pido que no tengo descanso, que me colaboren (…) y no recibo apoyo ni comprensión de parte de las personas encargadas y pues no camello más, ya les dije que vinieran a buscar la Z154077. Voy a quedarme aquí esperando que vengan a buscarla para no comprometerme más”, indicó.

W Radio se comunicó con la oficina de prensa del Consorcio Express quien aseguró que no se referirá por ahora al tema. Sin embargo, aclararon que avanzan en las investigaciones para determinar qué ocurrió en estos dos casos.