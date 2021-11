Es una decisión sin criterio: MinDefensa sobre cátedra nazi

Desde el Festival de las Ideas, el ministro de la Defensa, Diego Molano, aclaró que dentro de la política de formación del Ministerio de Defensa no se incluye el homenaje Nazi, esto luego de que se recrearan escenas alusivas al periodo de la “Alemania nazi” durante una actividad académica, de la Policía Nacional de Colombia.

“Es absolutamente claro que en la política de formación y educación que tiene el Ministerio de Defensa no permite ningún tipo de actividades como la que se presentó en Tuluá, no puede haber ningún tipo de alegoría frente a esa situación, de hecho, ya se tomaron las medidas correctivas respecto a la instrucción que salió de la Policía para relevar a ese coronel es una decisión sin criterio, y que no corresponde a las políticas de formación que tiene el ministerio ni a la Policía”, indicó Molano.

Se ha dado la instrucción a la Policía Nacional para que la directora de escuelas haga una investigación, y el resto de actividades serán también materia de investigación para determinar que otras responsabilidades puedan existir.

INSEGURIDAD EN COLOMBIA

Frente al tema de la seguridad en el país que se discute en Villa de Leyva con varios expertos en el tema, aseguró que “es fundamental combatir el narcotráfico porque es el combustible para la violencia y la inseguridad, a pesar de que se han reducido el número total de hectáreas todavía queda un número de hectáreas importantes que se convierten en fuente de financiación para los grupos armados ilegales, cinco que aún nos quedan en el país, disidencias de las Farc, ELN y Clan del Golfo es fundamental compartir este delito”.