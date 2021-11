JEP acepta sometimiento de coronel condenado por nexos con AUC de Martín Llanos

La W conoció en primicia que la Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento del coronel (r) Juan Carlos Castañeda Villamizar, condenado a 40 años de prisión en la justicia ordinaria por nexos con paramilitares al mando del excomandante de las AUC Héctor Buitrago “Martín Llanos” y más de 50 desapariciones forzadas en Casanare entre 2002 y 2003.

De acuerdo con su sentencia condenatoria, el excomandante del Batallón Ramón Nonato Pérez permitió conscientemente la tortura y desaparición de 54 personas (convertidas muchas de ellas en falsos positivos para beneficio del coronel) por parte de ese grupo de Autodefensas en los municipios de Recetor y Chámeza.

“Los habitantes de estas municipalidades eran citados por el grupo al margen de la ley, además otros eran sacados de sus lugares de residencia, una vez se encontraban en poder de sus victimarios, eran amarrados, torturados, asesinados y luego algunos enterrados en fosas” señala el expediente conocido por W Radio.

Según lo expuesto en declaraciones de paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare como Nelson Florentino Vargas “Azulejo”, el propio coronel Castañeda a quien pagaban dineros mensualmente, les entregaba listas con supuestos milicianos de la guerrilla, que eran buscados y ultimados.

“Este se reunió con alias HK para entregarle las listas de los supuestos milicianos” se lee en el expediente.

Las investigaciones, además evidenciaron por medio de relatos de los propios pobladores, que militares del Batallón y paramilitares departían juntos y las desapariciones de personas se producían en presencia de los soldados sin que ocurriera nada, por tanto, los ciudadanos protestaron frente a la unidad militar y eso frenó “un poco” el fenómeno delincuencial.

“Los paramilitares permanecían dentro del pueblo, vestidos de civil y que departían con los militares, tomaban, jugaban y en presencia de los militares desaparecían la gente, que al ver que todo pasaba como si no hubiese fuerza pública, algunos familiares decidieron ir y hacerle un escándalo a quien comandaba la tropa” cita la resolución.

En la decisión de la JEP también se menciona la participación criminal del exalcalde de Recetor, Flaminio Cocinero Costo, en esos hechos. De acuerdo con la sentencia también a 40 años en su contra en la justicia ordinaria, fue un aliado del coronel en ese plan criminal pero a diferencia de hacerlo por dinero como Castañeda, Cocinero “intercambió” las vidas de sus ciudadanos para proteger la suya.

“Lo habían declarado objetivo militar, y prefirió canjear su vida por la de los ciudadanos de su municipio, a quienes señaló de guerrilleros y milicianos, entregando un listado con los nombres de las víctimas de ésta investigación, en lugar de proceder a denunciar la amenaza que se cernía sobre él, optó por negociar con sus verdugos y entregar otras vidas” indica la investigación

Pero todo no termina ahí. La Sala de Definición de la Jurisdicción además frenó la captura del coronel Castañeda, quien tras la sentencia del 13 de julio de este año se encontraba prófugo de la justicia y con circular roja de Interpol.

Según los argumentos de los magistrados, aunque el oficial no podía acceder a los beneficios de libertad condicional por haber estado menos de 5 años privado de la libertad y no haber empezado a aportar verdad aún, la pérdida de competencia de la justicia ordinaria sobre su caso llevó a que no se pueda materializar.