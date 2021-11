Jean Carlos Trillos, un soldado de 19 años de edad, falleció el 22 de noviembre, luego de durar 3 días en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, del Hospital Universitario de Santander, HUS, tras recibir graves contusiones en su cabeza cuando estaba en la base militar El Juncal de Aguachica.

Según el reporte médico de la entidad, Jean Carlos llegó con varias contusiones y eso ocasionó un trauma craneoencefálico y un hematoma causándole daño cerebral.

El Ejército dio su versión y explicó que el uniformado sufrió una accidente al tropezarse con una cuerda, y esto ocasionó un golpe fuerte en la cabeza.

Los familiares de la víctima habían denunciado anteriormente, que el soldado era maltratado y amenazado en la base Militar. Por lo anterior, piden una investigación tras lo sucedido.

“Hubo problemas, que recibía amenazas del sargento Pabón, lo asesinaron, el no se cayó, esas marcas que tenía mi hijo en el cuello no eran de un golpe, como si lo quisieran asfixiar, como si hubiera sido con un lazo, yo me he caído, y no he sufrido un trauma de esos, vimos el video donde se cayó y choca con unas cuerdas, el Ejercito se quiere lavar las manos, lo dejan como un perro”, dijo su madre, Yaneida Padilla.