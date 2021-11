Concejales de Manizales denuncian al alcalde por posible abandono del cargo

Las causas de la denuncia dadas a conocer a través de La W Radio fueron las siguientes y dadas a conocer por los concejales de Manizales, Héctor Fabio Delgado y César Díaz:

Explicaron que, el alcalde de la capital de Caldas, Carlos Mario Marín, pidió un permiso al Concejo del 30 de octubre al 19 de noviembre de 2021 para ausentarse del país y así participar en la cumbre del cambio climático COP26, en Glasgow, Escocia y después, aseguran los corporados, adelantar reuniones con los alcaldes de Madrid y Barcelona.

Argumentaron que, el 20 de noviembre no se reintegró al cargo como mandatario de los manizaleños, y que también tuvieron conocimiento de que de nuevo ocupó el mismo 24 de noviembre.

El concejal César Díaz, manifestó que: “en ese orden de días en las averiguaciones pertinentes tenemos conocimiento que, el señor alcalde ingresa al país el domingo 21 de noviembre en horas de la noche. Es decir que, Marín Correa trasgredió el permiso que le dio el Concejo de la ciudad que fue hasta el 19 de noviembre, pero segundo, no asume sus funciones como alcalde de la ciudad hasta el 23 de noviembre.

Oh sorpresa, el día de ayer se le hace la pregunta al señor alcalde en un contenido que tiene Facebook y él dice, que el sábado y domingo se encontraba con Dios, por lo que tenemos conocimiento que el Dios con el que estaba, era en la ciudad de París y el día lunes, el mandatario dice que estaba en vacaciones. También para conocimiento de los ciudadanos en el país, Carlos Mario sacó vacaciones en el mes de septiembre y hoy, que coincidencia que saque un solo día el 22 de noviembre”, añadió el concejal.

A la pregunta de La W Radio, ¿cuánto se gastó el alcalde en este viaje, con qué fue pagado, los recursos de dónde salieron?

El funcionario respondió: “nosotros no tenemos la información porque la administración no nos la han querido entregar. También decirles a todos de que el señor alcalde no estuvo solo en esta ruta en el continente europeo. En Glasgow, Escocia, estuvo 14 días con el secretario del Medio Ambiente y en España (Madrid y Barcelona), fue acompañado por la secretaria de Planeación, es decir, de que según las averiguaciones extraoficiales que tenemos nosotros aproximadamente son 80 millones de pesos del erario público donde el señor alcalde y dos de sus secretarios de despacho, tuvieron los viáticos, los desplazamientos respectivos y que, también deben de explicarlos dentro del informe que solicitó el Concejo, porque la corporación dentro de su permiso pidió presentar un documento de los gastos y de las gestiones pertinentes que realizó mientras estuvo por fuera de Colombia”, puntualizó el señor Díaz.

Por último, estas denuncias serán puestas en conocimiento de la Procuraduría Provincial de Manizales, para que inicié la investigación por este caso.

Escúchenos en Manizales, a través de la frecuencia 101.7 FM.

Facebook: W Radio Colombia.

Twitter: @WRadioColombia.

Instagram: @wradioco.